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Спецслужби РФ стежили за журналістом Гершковичем ще до затримання, - WSJ

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Неділя 02 квітня 2023 03:47
Спецслужби РФ стежили за журналістом Гершковичем ще до затримання, - WSJ Фото: Спецслужби РФ стежили за журналістом Гершковичем ще до затримання (росЗМІ)
Автор: Олег Васьків

Російські спецслужби стежили за американським журналістом Еваном Гершковичем ще до його затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Силовики знімали пересування кореспондента на камеру, коли він виконував одне з редакційних завдань.

"Гершкович припускав, що телефон прослуховують", - пише WSJ.

Крім того, як стверджує газета, спецслужби чинили тиск на джерела журналіста в Росії, щоб ті не спілкувалися з ним і не давали йому жодної інформації.

"Стеження, затримання та доставку Гершковича з Єкатеринбурга до Москви організував департамент військової контррозвідки ФСБ", - додають у матеріалі.

Нагадаємо, 30 березня журналіста WSJ Евана Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують у нібито "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

The Wall Street Journal звернулася до Росії з вимогою звільнити кореспондента, якого затримали співробітники ФСБ.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста.

Детальніше про подію читайте у матеріалі РБК-Україна.

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