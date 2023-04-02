Спецслужби РФ стежили за журналістом Гершковичем ще до затримання, - WSJ
Російські спецслужби стежили за американським журналістом Еваном Гершковичем ще до його затримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Силовики знімали пересування кореспондента на камеру, коли він виконував одне з редакційних завдань.
"Гершкович припускав, що телефон прослуховують", - пише WSJ.
Крім того, як стверджує газета, спецслужби чинили тиск на джерела журналіста в Росії, щоб ті не спілкувалися з ним і не давали йому жодної інформації.
"Стеження, затримання та доставку Гершковича з Єкатеринбурга до Москви організував департамент військової контррозвідки ФСБ", - додають у матеріалі.
Нагадаємо, 30 березня журналіста WSJ Евана Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують у нібито "шпигунстві за підприємством російського ВПК".
Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.
The Wall Street Journal звернулася до Росії з вимогою звільнити кореспондента, якого затримали співробітники ФСБ.
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста.
Детальніше про подію читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.