Спецслужби РФ стежили за журналістом Гершковичем ще до затримання, - WSJ

Російські спецслужби стежили за американським журналістом Еваном Гершковичем ще до його затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Силовики знімали пересування кореспондента на камеру, коли він виконував одне з редакційних завдань.

"Гершкович припускав, що телефон прослуховують", - пише WSJ.

Крім того, як стверджує газета, спецслужби чинили тиск на джерела журналіста в Росії, щоб ті не спілкувалися з ним і не давали йому жодної інформації.

"Стеження, затримання та доставку Гершковича з Єкатеринбурга до Москви організував департамент військової контррозвідки ФСБ", - додають у матеріалі.