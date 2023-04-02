Спецслужбы РФ следили за журналистом Гершковичем еще до задержания, - WSJ

Российские спецслужбы следили за американским журналистом Эваном Гершковичем еще до его задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Силовики снимали перемещение корреспондента на камеру, когда он выполнял одну из редакционных задач.

"Гершкович предполагал, что телефон прослушивают", - пишет WSJ.

Кроме того, как утверждает газета, спецслужбы оказывали давление на источники журналиста в России, чтобы те не общались с ним и не давали ему никакой информации.

"Слежение, задержание и доставку Гершковича из Екатеринбурга в Москву организовал департамент военной контрразведки ФСБ", - добавляют в материале.