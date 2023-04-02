Спецслужбы РФ следили за журналистом Гершковичем еще до задержания, - WSJ
Российские спецслужбы следили за американским журналистом Эваном Гершковичем еще до его задержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Силовики снимали перемещение корреспондента на камеру, когда он выполнял одну из редакционных задач.
"Гершкович предполагал, что телефон прослушивают", - пишет WSJ.
Кроме того, как утверждает газета, спецслужбы оказывали давление на источники журналиста в России, чтобы те не общались с ним и не давали ему никакой информации.
"Слежение, задержание и доставку Гершковича из Екатеринбурга в Москву организовал департамент военной контрразведки ФСБ", - добавляют в материале.
Напомним, 30 марта журналиста WSJ Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют в якобы "шпионаже за предприятием российского ВПК".
Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
The Wall Street Journal обратилась в Россию с требованием освободить корреспондента, которого задержали сотрудники ФСБ.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста.
Детальнее о событии читайте в материале РБК-Украина.
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