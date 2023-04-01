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Спецслужби РФ стежили за американським журналістом перед затриманням, - WSJ

Фото: Еван Гершкович, журналіст WSJ (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Співробітники російських силових структур вели стеження за журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем перед тим, як його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Як зазначає видання, за Гершковичем спостерігали кілька співробітників спецслужб РФ. Вони також записували його пересування на камеру та чинили тиск на джерела, з якими працював журналіст.

WSJ уточнює, що стеження за Гершковичем було зафіксовано в Пскові. Журналіст не зміг ідентифікувати людей, які за ним спостерігали. При цьому затриманий громадянин США припускав, що його телефон могли прослуховувати.

Нагадаємо, у четвер, 30 березня, в Єкатеринбурзі російські правоохоронці затримали американця, журналіста WSJ Евана Гершковича нібито "за шпигунство".

Пізніше американське видання висунуло вимоги до росіян відпустити свого співробітника.

На його затримання вже відреагувала низка політиків. Зокрема президент США Джо Байден закликав відпустити журналіста.

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Російська ФедераціяThe Wall Street Journal