Спецслужбы РФ следили за американским журналистом перед задержанием, - WSJ

Сотрудники российских силовых структур вели слежку за журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем перед тем, как его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.
Как отмечает издание, за Гершковичем наблюдали несколько сотрудников спецслужб РФ. Они также записывали его передвижение на камеру и оказывали давления на источники, с которыми работал журналист.
WSJ уточняет, что слежка за Гершковичем была зафиксирована в Пскове. Журналист не смог идентифицировать людей, которые за ним наблюдали. При этом задержанный гражданин США допускал, что его телефон могли прослушивать.
Напомним, в четверг, 30 марта, в Екатеринбурге российские правоохранители задержали американца, журналиста WSJ Эвана Гершковича якобы "за шпионаж".
Позже американское издание выдвинуло требования к россиянам отпустить своего сотрудника.
На его задержание уже отреагировал ряд политиков. В частности, президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста.
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