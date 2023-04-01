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Спецслужбы РФ следили за американским журналистом перед задержанием, - WSJ

Фото: Эван Гершкович, журналист WSJ (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Сотрудники российских силовых структур вели слежку за журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем перед тем, как его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

Как отмечает издание, за Гершковичем наблюдали несколько сотрудников спецслужб РФ. Они также записывали его передвижение на камеру и оказывали давления на источники, с которыми работал журналист.

WSJ уточняет, что слежка за Гершковичем была зафиксирована в Пскове. Журналист не смог идентифицировать людей, которые за ним наблюдали. При этом задержанный гражданин США допускал, что его телефон могли прослушивать.

Напомним, в четверг, 30 марта, в Екатеринбурге российские правоохранители задержали американца, журналиста WSJ Эвана Гершковича якобы "за шпионаж".

Позже американское издание выдвинуло требования к россиянам отпустить своего сотрудника.

На его задержание уже отреагировал ряд политиков. В частности, президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста.

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