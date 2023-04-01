Спецслужби РФ стежили за американським журналістом перед затриманням, - WSJ

Співробітники російських силових структур вели стеження за журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем перед тим, як його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ .

Як зазначає видання, за Гершковичем спостерігали кілька співробітників спецслужб РФ. Вони також записували його пересування на камеру та чинили тиск на джерела, з якими працював журналіст.

WSJ уточнює, що стеження за Гершковичем було зафіксовано в Пскові. Журналіст не зміг ідентифікувати людей, які за ним спостерігали. При цьому затриманий громадянин США припускав, що його телефон могли прослуховувати.