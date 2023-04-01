Спецслужбы РФ следили за американским журналистом перед задержанием, - WSJ

Сотрудники российских силовых структур вели слежку за журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем перед тем, как его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ .

Как отмечает издание, за Гершковичем наблюдали несколько сотрудников спецслужб РФ. Они также записывали его передвижение на камеру и оказывали давления на источники, с которыми работал журналист.

WSJ уточняет, что слежка за Гершковичем была зафиксирована в Пскове. Журналист не смог идентифицировать людей, которые за ним наблюдали. При этом задержанный гражданин США допускал, что его телефон могли прослушивать.