Спецслужби РФ облаштували схованку біля Берліна, але все пішло не за планом,- ЗМІ
У Німеччині, поблизу Берліна, виявили таємну схованку зі зброєю, яку облаштували російські спецслужби. Посіпаки Кремля планували проводити "кінетичні операції", зокрема вбивства на території ФРН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
Згідно з даними ЗМІ, правоохоронці отримали інформацію від інформатора, після чого виявили в лісі схованку з пістолетами.
Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) дійшло висновку, що її облаштували за дорученням російських спецслужб.
Зброю вивели з ладу, а за схованкою встановили спостереження, однак воно не дало бажаного результату. Цілком можливо, що зловмисники дізналися про викриття.
Генеральна прокуратура Німеччини розслідує справу за підозрою у підготовці тяжкого насильницького злочину, який може становити загрозу державі.
Ба більше, відомо, що в Румунії вже затримали підозрюваного.
На переконання органів безпеки ФРН, зброю призначали для агентів, які мали проводити в Німеччині від імені Москви "кінетичні операції", зокрема вбивства.
До речі, тривалий час очільник BfV Сінан Селен попереджав про можливість російських нападів на окремих людей.
Згідно з його даними, спецслужби РФ планували ліквідувати виробників зброї, російських опозиціонерів, які перебувають в еміграції, а також прихильників України.
До речі, нещодавно стало відомо, що Німеччина готує сценарії помсти Росії за атаку на український літак у Лейпцигу.
Окрім того, з'ясувалося, що спецслужби РФ викрили на спробах "зламати" месенджери чиновників України, Європи та США.
Також ми писали, що німецька влада потрапила під шквал критики після затримання громадян України у справі про підрив "Північних потоків".