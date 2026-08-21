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Спецслужби РФ облаштували схованку біля Берліна, але все пішло не за планом,- ЗМІ

14:41 21.08.2026 Пт
2 хв
Новий задум Кремля провалився ще до початку його реалізації
aimg Юлія Капітонова
Спецслужби РФ облаштували схованку біля Берліна, але все пішло не за планом,- ЗМІ Фото: Німецькі органи безпеки оперативно відреагували (Getty Images)
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У Німеччині, поблизу Берліна, виявили таємну схованку зі зброєю, яку облаштували російські спецслужби. Посіпаки Кремля планували проводити "кінетичні операції", зокрема вбивства на території ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Згідно з даними ЗМІ, правоохоронці отримали інформацію від інформатора, після чого виявили в лісі схованку з пістолетами.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) дійшло висновку, що її облаштували за дорученням російських спецслужб.

Зброю вивели з ладу, а за схованкою встановили спостереження, однак воно не дало бажаного результату. Цілком можливо, що зловмисники дізналися про викриття.

Генеральна прокуратура Німеччини розслідує справу за підозрою у підготовці тяжкого насильницького злочину, який може становити загрозу державі.

Ба більше, відомо, що в Румунії вже затримали підозрюваного.

На переконання органів безпеки ФРН, зброю призначали для агентів, які мали проводити в Німеччині від імені Москви "кінетичні операції", зокрема вбивства.

До речі, тривалий час очільник BfV Сінан Селен попереджав про можливість російських нападів на окремих людей.

Згідно з його даними, спецслужби РФ планували ліквідувати виробників зброї, російських опозиціонерів, які перебувають в еміграції, а також прихильників України.

До речі, нещодавно стало відомо, що Німеччина готує сценарії помсти Росії за атаку на український літак у Лейпцигу.

Окрім того, з'ясувалося, що спецслужби РФ викрили на спробах "зламати" месенджери чиновників України, Європи та США.

Також ми писали, що німецька влада потрапила під шквал критики після затримання громадян України у справі про підрив "Північних потоків".

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