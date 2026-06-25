Спецслужби РФ викрили на спробах "зламати" месенджери чиновників України, Європи та США

Служба безпеки України спільно з Федеральним бюро розслідувань викрила російські спецслужби на системних спробах "зламати" месенджери посадовців в Україні, Європі та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Кіберфахівці викрили російські спецслужби на систематичних кібератаках на месенджери посадових осіб, військовослужбовців, політиків та активістів із України, Європи та США.

Мета цих "зламів" - отримати доступ до чутливої інформації військового, політичного та економічного характеру, якою обмінювалися користувачі, а також викрасти їхні персональні дані.

Для подібних кібератак російські хакери використовують різноманітні інструменти та методи. Наприклад, для виманювання паролів до акаунта ворог найчастіше використовує розсилку СМС від імені "команд підтримки".

Такі дії маскуються під роботу офіційних ботів, а самі повідомлення приходять у ранкові години, коли користувач є вкрай вразливим з огляду на фізичний та емоційний стан.

СБУ наголошує, що російські спецслужби та пов’язані із ними хакери атакують не лише організації, посадовців чи публічних осіб, а й особисті акаунти українців.

Тому Служба безпеки закликає громадян дбати про власну кібербезпеку та дотримуватися базових правил кібергігієни: