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Спецслужбы РФ обустроили тайник возле Берлина, но все пошло не по плану, - СМИ

14:41 21.08.2026 Пт
2 мин
Новый замысел Кремля провалился еще до начала его реализации
aimg Юлия Капитонова
Спецслужбы РФ обустроили тайник возле Берлина, но все пошло не по плану, - СМИ Фото: Немецкие органы безопасности оперативно отреагировали (Getty Images)
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В Германии, вблизи Берлина, обнаружили тайник с оружием, который обустроили российские спецслужбы. Приспешники Кремля планировали проводить "кинетические операции", в том числе убийства на территории ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Согласно данным СМИ, правоохранители получили информацию от информатора, после чего обнаружили в лесу тайник с пистолетами.

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) пришло к выводу, что его обустроили по поручению российских спецслужб.

Оружие вывели из строя, а за тайником установили наблюдение, однако оно не дало желаемого результата. Вполне возможно, что злоумышленники узнали об разоблачении.

Генеральная прокуратура Германии расследует дело по подозрению в подготовке тяжкого насильственного преступления, которое может представлять угрозу государству.

Более того, известно, что в Румынии уже задержали подозреваемого.

По убеждению органов безопасности ФРГ, оружие предназначалось для агентов, которые должны были проводить в Германии от имени Москвы "кинетические операции", в том числе убийства.

Кстати, долгое время глава BfV Синан Селен предупреждал о возможности российских нападений на отдельных людей.

Согласно его данным, спецслужбы РФ планировали ликвидировать производителей оружия, находящихся в эмиграции российских оппозиционеров, а также сторонников Украины.

Кстати, недавно стало известно, что Германия готовит сценарии мести России за атаку на украинский самолет в Лейпциге.

Кроме того, выяснилось, что спецслужбы РФ разоблачили на попытках "взломать" мессенджеры чиновников Украины, Европы и США.

Также мы писали, что немецкие власти попали под шквал критики после задержания граждан Украины по делу о подрыве "Северных потоков".

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