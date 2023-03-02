У Росії зранку серія "бавовни", вибухи чують у трьох областях: що відомо

У Росії ранок 2 березня починається тривожно. Щонайменше в трьох областях жаліються на вибухи та повідомляють про "обстріли".

Що відомо про серію "бавовни" у російських регіонах на цю мить - зібрало РБК-Україна.

Тульська область

За інформацією російського Telegram-каналу BAZA, в Тульській області стався вибух, але про його причини поки не повідомляється.

Відомо, що вибух стався сьогодні неподалік вулиці Молодіжна у селищі Березовський близько 08:00. Його почули всі місцеві жителі і за їхніми словами, від вибуху "затремтіли будинки".

"Пізніше в лісі виявили вирву глибиною о пів метра. Навколо все було посипано попелом і лежали тіла кількох птахів. Наразі мешканців не пускають до місця - територія оточена поліцією, на місці працюють вибухотехніки", - повідомили в мережі.

Брянська область

Тим часом російські Telegram-канали пишуть, що село Ломаківка Стародубського району Брянської області нібито близько години перебуває під обстрілом у якому місцева влада традиційно звинувачує ЗСУ.

За їхніми даними, кілька снарядів упали на цивільні об'єкти, а місцеві ховаються у підвалах.

На додаток, губернатор Олександр Богомаз заявив, що з України на територію Брянської області до села Любечани нібито "проникла ДРГ" і здійснила обстріл автомобіля.

Курська область

Тим часом курський губернатор Роман Старовойт повідомив, що селище Тьоткіне поблизу кордону з Україною нібито "знову потрапило під обстріл ЗСУ".

Нагадаємо, що 28 лютого в Росії також повідомляли про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників". Зокрема, інформація про падіння дронів надійшла з кількох російських регіонів, включаючи Підмосков'я та Санкт-Петербург.

Додамо, що в Україні вже відповіли на звинувачення росіян. На Банковій зазначили, що наша країна веде оборонну війну і не завдає ударів по території Росії, а вибухи на території країни-агресора є результатом подій і настроїв всередині РФ.

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