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Спецподразделение Kraken уничтожил дроном башню наблюдения в Брянской области РФ

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Россия, Воскресенье 05 марта 2023 20:13
Спецподразделение Kraken уничтожил дроном башню наблюдения в Брянской области РФ Фото: спецподразделение "Kraken" уничтожил башню наблюдения (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня. 5 марта, в Брянской области Российской Федерации с помощью дрона была уничтожена автономная башня наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецподразделение Kraken.

Отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины спецподразделение Kraken с помощью дрона-камикадзе уничтожило сегодня автономную башню наблюдения "Гренадер" в Брянской области.

Напомним, на днях в России заявили об атаке на Брянский аэропорт.

Также мы писали, что 2 марта в Брянской области местные жители услышали взрывы.

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