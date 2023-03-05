Спецподразделение Kraken уничтожил дроном башню наблюдения в Брянской области РФ

Сегодня. 5 марта, в Брянской области Российской Федерации с помощью дрона была уничтожена автономная башня наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецподразделение Kraken .

Отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины спецподразделение Kraken с помощью дрона-камикадзе уничтожило сегодня автономную башню наблюдения "Гренадер" в Брянской области.

Напомним, на днях в России заявили об атаке на Брянский аэропорт.

Также мы писали, что 2 марта в Брянской области местные жители услышали взрывы.

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