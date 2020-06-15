Спецрейсом Торонто-Киев эвакуировали еще 263 украинцев

Фото: посадка на эвакуационный рейс (twitter/UKRinCAN)

В посольстве надеются, что это последний эвакуационный рейс

Из Канады отправился очередной специальный эвакуационный рейс, который доставит в Украину 263-х граждан. Самолет направляется в Киев.

Об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Канаде.

Рейс, который отправился из Торонто в воскресенье, 14 июня, выполняет авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

"Надеемся, спецрейсы нам больше не понадобятся", - отметила пресс-служба посольства.

Фото: посадка на эвакуационный рейс (twitter/UKRinCAN)

Отметим, 4 июня очередной спецрейс с украинцами вылетел в Киев из США - на борту самолета зарегистрировались 253 гражданина. Предыдущий рейс из США отправлялся из Нью-Йорка 31 мая, доставив домой 260 украинских граждан.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал 33 новых спецрейсы в Украину от начала июня.

Добавим, 16 июня возобновляются регулярные рейсы из Международного аэропорта "Киев".

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Автор: РБК-Украина