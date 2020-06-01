Из аэропорта "Киев" возобновляются рейсы: стали известны дата и направления

Фото: аэропорт "Киев" (Виталий Носач/РБК-Украина)

Готовы восстановить международные рейсы авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir

Со вторника, 16 июня 2020 года, восстанавливаются рейсы из Международного аэропорта "Киев". Ряд авиакомпаний подтвердили готовность выполнять международные рейсы.

Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в своем Facebook.

"О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания Мотор Сич", - указано в сообщении.

В аэропорту также назвали направления, по которым восстановится авиасообщение с 16 июня:

Belavia Минск,

LOT Варшава,

WizzAir Биллунд (Дания),

Афины (Греция),

Берлин (Германия),

Вильнюс (Литва),

Нюрнберг (Германия),

Ларнака (Кипр),

Вена (Австрия),

Бремен (Германия),

Рига (Латвия),

Лиссабон (Португалия),

Ганновер (Германия),

Гданьск (Польша).

Напомним, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в Украине с 15 июня возобновят международное и внутреннее регулярное авиасообщение.

Как писало РБК-Украина, глава МИУ Криклий также заверил, что цены на авиабилеты не должны возрасти.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк