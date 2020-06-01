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Из аэропорта "Киев" возобновляются рейсы: стали известны дата и направления

Новости » Общество     01.06.2020 - 13:33
Из аэропорта "Киев" возобновляются рейсы: стали известны дата и направления
Фото: аэропорт "Киев" (Виталий Носач/РБК-Украина)

Готовы восстановить международные рейсы авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir

Со вторника, 16 июня 2020 года, восстанавливаются рейсы из Международного аэропорта "Киев". Ряд авиакомпаний подтвердили готовность выполнять международные рейсы.

Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в своем Facebook.

"О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания Мотор Сич", - указано в сообщении.

В аэропорту также назвали направления, по которым восстановится авиасообщение с 16 июня:

  • Belavia Минск,
  • LOT Варшава,
  • WizzAir Биллунд (Дания),
  • Афины (Греция),
  • Берлин (Германия),
  • Вильнюс (Литва),
  • Нюрнберг (Германия),
  • Ларнака (Кипр),
  • Вена (Австрия),
  • Бремен (Германия),
  • Рига (Латвия),
  • Лиссабон (Португалия),
  • Ганновер (Германия),
  • Гданьск (Польша).

Напомним, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в Украине с 15 июня возобновят международное и внутреннее регулярное авиасообщение.

Как писало РБК-Украина, глава МИУ Криклий также заверил, что цены на авиабилеты не должны возрасти.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Киеврейсы
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