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Спецрейсом Торонто-Київ евакуювали ще 263 українців

Новини » Суспільство     15.06.2020 - 06:58
Спецрейсом Торонто-Київ евакуювали ще 263 українців
Фото: посадка на евакуаційний рейс (twitter/UKRinCAN)

У посольстві сподіваються, що це останній евакуаційний рейс

З Канади вирушив черговий спеціальний евакуаційний рейс, який доставить до України 263-х громадян. Літак прямує до Києва.

Про це у Twitter повідомило посольство України в Канаді.

Рейс, який вирушив із Торонто у неділю, 14 червня, виконує авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

"Сподіваємося, спецрейси нам більше не знадобляться", - зазначила прес-служба посольства.

Фото: посадка на евакуаційний рейс (twitter/UKRinCAN)

Зазначимо, 4 червня черговий спецрейс з українцями вилетів до Києва зі США - на борту літака зареєструвалися 253 громадянина. Попередній рейс зі США вирушав з Нью-Йорка 31 травня, доставивши додому 260 українських громадян.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував 33 нових спецрейси в Україну від початку червня.

Додамо, 16 червня відновлюються регулярні рейси з Міжнародного аеропорту "Київ".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України евакуаціяКанадакарантин
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