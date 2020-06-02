Без спецпроцедуры, но с риском провала: Рада взялась за закон об игорном бизнесе

Верховная рада может рассмотреть законопроект об игорном бизнесе в сессионном зале уже в эту пятницу, 5 июня. Все зависит от решения профильного финансового комитета, который предоставит заключение по этому закону в среду, 3 июня.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Когда закон начнут рассматривать в сессионном зале

В случае, если финкомитет порекомендует принять документ во втором чтении, парламент сможет рассмотреть проект уже в эту пятницу.

"Мой прогноз на сейчас, что завтра будет принято какое-то решение. Я ожидаю, что его вынесут в зал примерно в конце недели и, возможно, уже через неделю будет приниматься. Но не верю, что если законопроект вынесут в зал, то он быстро пройдет", - сказал нардеп.

Железняк объяснил, что в законе много поправок.

Спецпроцедуры рассмотрения закона не будет

Так, по словам Железняка, ко второму чтению законопроекта подали почти 3500 поправок.

"Нам сегодня раздали таблицу ко второму чтению, которую готовила подгруппа. Подробно, 3492 правки, из них 3445 внесены депутатами, а 47 - это предложение рабочей группы. По этим правкам: 1626 отклонено", - сказал депутат и добавил, что 1863 правки предлагается учесть частично или в целом.

Кроме того, еще три правки нардепы сейчас обсуждают.

Парламентарий также пояснил, почему к проекту не будут применять спецпроцедуру для ускорения рассмотрения. Он заверил, что представленные поправки не являются спамом.

"Не будет применена. А зачем? Эти поправки - не спам. Вот я подал более 300 поправок, я лично их писал. То же самое у коллег, там нет спама, а есть позиции народных депутатов. Из-за этого не будет 226 голосов для того, чтобы применить эту процедуру, да и спикер на это не пойдет", - рассказал замглавы комитета.

Закон под риском провала?

Подчеркнем, Железняк прогнозирует, что законопроект отправят на повторное второе чтение. По его словам, во фракции "Слуга народа" развернулась дискуссия.

"Я пока не вижу единства у коллег по этому закону. Пока мой прогноз, что законопроект будет отправлен на повторное второе чтение из-за того, что в коалиции не будет единства. Наша фракция, если остаются автоматы на улицах, тоже голосовать не будет", - сказал нардеп.

По его словам, вероятность провала голосования во втором чтении высока.

Камни преткновения в законопроекте

Больше всего члены профильного комитета спорят из-за формы налога с игорного бизнеса.

"Первый вопрос, или налог, или лицензионный платеж. То есть, будет ли это налог с объема. Также вопрос, будет ли лотерея в отдельном законе или в общем. В-третьих, где будут размещаться автоматы, четвертое - стоимость лицензии, пятое - ограничения против лудоманов", - рассказал Железняк.

По его словам, почти каждый день в рабочей группе комитета менялась версия законопроекта. Сам замглавы комитета получил последнюю версию проекта несколько часов назад.

"Насколько я понимаю, есть технические замечания и какие-то предложения по комиссии, по лотерее, по покеру, по размещению. Покер (предлагается, - ред.) вывести как спортивный покер, а лотереи - в отдельном законе, но с ограничениями в этом законе", - пояснил депутат.

Железняк отметил, что в законе нужно прописать неразмещение игровых автоматов в маленьких гостиницах с 3-4 звездами. При этом в финальной версии закона, с которой ознакомился парламентарий, казино останутся исключительно в 5-звездочных отелях.

"Если у вас на общине размещено это казино, тогда, простите, тогда и местный бюджет должен получать. Казино (в законопроекте, - ред.), насколько я понимаю, остается в 5-звездочных отелях, а вот автоматы - может в 3-4-звездочных. Но это насколько я видел последний текст", - добавил парламентарий.

Напомним, рассмотрение закона об игорном бизнесе в сессионном зале Рады обещали еще в конце мая, однако комитет технически не успел подготовить проект к рассмотрению.

Как писало РБК-Украина, Рада приняла в первом повторном чтении проект закона №2285-д о легализации игорного бизнеса еще 16 января.