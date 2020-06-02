Без спецпроцедури, але з ризиком провалу: Рада взялася за закон про гральний бізнес

У фінкомітеті заявили, що текст законопроекту змінювався ледь не щодня
Верховна рада може розглянути законопроект про гральний бізнес у сесійній залі уже цієї п’ятниці, 5 червня. Усе залежатиме від рішення профільного фінансового комітету, який надасть висновок по цьому закону в середу, 3 червня.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
У разі, якщо фінкомітет порекомендує прийняти документ у другому читанні, парламент зможе розглянути проект вже в цю п'ятницю.
"Мій прогноз на зараз, що завтра буде прийнято якесь рішення. Я очікую, що його винесуть у зал десь наприкінці тижня і, можливо, вже через тиждень буде прийматись. Але не вірю, що якщо законопроект винесуть в зал, то він швидко пройде", - сказав нардеп.
Железняк пояснив, що у законі багато поправок.
Так, за словам Железняка, до другого читання законопроекту подали майже 3500 поправок.
"Нам сьогодні роздали таблицю до другого читання, яку готувала підгрупа. Детально, 3492 правки, з них 3445 внесено депутатами, а 47 - це пропозиція робочої групи. Щодо цих правок: 1626 відхилено", - сказав депутат і додав, що 1863 правки пропонується врахувати частково або в цілому.
Крім того, ще три правки нардепи зараз обговорюють.
Парламентар також пояснив, чому до проекту не будуть застосовувати спецпроцедуру для пришвидчення його розгляду. Він запевнив, що подані правки не є спамом.
"Не буде застосовано. А навіщо? Ці поправки - не спам. От я подав понад 300 правок, я особисто їх писав. Те ж саме у колег, там немає спаму, а є позиції народних депутатів. Через це не буде 226 голосів для того, щоб застосувати цю процедуру, та і спікер на це не піде", - розповів замглави комітету.
Підкреслимо, Железняк прогнозує, що законопроект відправлять на повторне друге читання. За його словами, у фракції "Слуга народу" розгорнулася дискусія.
"Я поки не бачу єдності у колег по цьому закону. Поки що мій прогноз, що законопроект буде відправлено на повторне друге читання через те, що в коаліції не буде єдності. Наша фракція, якщо залишаються автомати на вулицях, теж голосувати не буде", - сказав нардеп.
За його словами, вірогідність провалу голосування у другому читанні висока.
Найбільше члени профільного комітету сперечаються через форму податку з грального бізнесу.
"Перше питання, чи податок, чи ліцензійний платіж. Тобто, чи буде це податок з обсягу. Також питання, чи буде лотерея в окремому законі чи в загальному. По-третє, де будуть розміщуватись автомати, четверте - вартість ліцензії, п'яте - обмеження проти лудоманів", - розповів Железняк.
За його словами, майже кожного дня в робочій групі комітету змінювалась версія законопроекту. Сам замглави комітету отримав останню версію проекту декілька годин тому.
"Наскільки я розумію, є технічні зауваження та якісь пропозиції по комісії, по лотереї, по покеру, по розміщенням. Покер (пропонується, - ред.) вивести як спортивний покер, а лотереї - в окремому законі, але з обмеженнями в цьому законі", - пояснив депутат.
Железняк наголосив, що в законі потрібно прописати нерозміщення гральних автоматів у маленьких готелях з 3-4 зірками. При цьому у фінальній версії закону, з якою ознайомився парламентар, казино залишаться виключно у 5-зіркових готелях.
"Якщо у вас на громаді розміщено це казино, тоді, пробачте, тоді і місцевий бюджет повинен отримувати. Казино (в законопроекті, - ред.), наскільки я розумію, залишається у 5-зіркових готелях, а от автомати - може в 3-4-зіркових. Але це наскільки я бачив останній текст", - додав парламентар.
Нагадаємо, розгляд закону про гральний бізнес у сесійній залі Ради обіцяли ще наприкінці травня, однак комітет технічно не встиг підготувати проект для розгляду.
Як писало РБК-Україна, Рада прийняла в першому повторному читанні проект закону №2285-д про легалізацію грального бізнесу ще 16 січня.
Автор: Анастасия Светлевская