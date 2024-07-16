Спецпрокурор Сміт подасть апеляцію на закриття однієї зі справ проти Трампа, - CNBC

Спеціальний прокурор Джек Сміт оскаржить закриття кримінальної справи проти Дональда Трампа за звинуваченням у неправильному поводженні з секретними документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Питання законності призначення Сміта у 2022 році генеральним прокурором Мерріком Гарландом, ймовірно, потрапить на розгляд до Верховного суду США.

Натомість апеляція Сміта на рішення суду, найімовірніше, буде розглянута лише після президентських виборів 5 листопада. Це свідчить, що Трамп не постане перед судом не раніше 2025 року.

"Закриття справи відхиляється від єдиного висновку всіх попередніх судів, які розглядали питання про те, що генеральний прокурор за законом уповноважений призначати спеціального радника", - повідомив прес-секретар Сміта Пітер Карр.

Кримінальні справи проти Трампа

У 2022 році екс-президента США Дональда Трампа звинуватили в справі про незаконне зберігання сотень секретних урядових документів у своєму клубі Мар-а-Лаго у Флориді після того, як покинув Білий дім у січні 2021 року, і намагався приховати їх від урядових чиновників, які вимагали їхнього повернення.

15 липня 2024 року Окружна суддя штату Флорида Ейлін Кеннон постановила закрити цю справу проти екс-президента. В рішенні зазначається, що спецпрокурор Джон Сміт, який очолює звинувачення, не мав повноважень для порушення справи проти політика.

Якщо Дональда Трампа оберуть президентом, він також може наказати своєму генеральному прокурору закрити цю справу про незаконне зберігання секретних документів.

Крім того, Трамп у разі обрання, може наказати закрити іншу федеральну кримінальну справу, що перебуває на розгляді в Окружному суді Вашингтона, де спецпрокурор Сміт також виступає в якості спеціального адвоката. У ній політика звинувачують у численних кримінальних злочинах, пов'язаних з його спробами скасувати свій програш на виборах 2020 року президенту Джо Байдену.

Рішення Кеннона щодо законності призначення Сміта не є обов'язковим для судді у справі округу Колумбія Тані Чуткан, але адвокати Трампа, безсумнівно, посилатимуться на нього в нових спробах домогтися скасування справи про втручання у вибори.

Чуткан також все ще має винести рішення у цій справі у світлі драматичного рішення Верховного суду від 1 липня, який визнав, що Трамп має ймовірний кримінальний імунітет за офіційні дії, які він здійснював на посаді президента. Однак наразі зрозуміло, як це рішення вплине на виборчу справу проти нього.

Додамо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу в штаті Пенсильванія, на Дональда Трампа було скоєно замах. Його життю нічого не загрожує.

15 липня Трампа офіційно оголосили кандидатом на президентських виборах від Республіканської партії.

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