Спецпрокурор Смит подаст апелляцию на закрытие одного из дел против Трампа, - CNBC

Специальный прокурор Джек Смит обжалует закрытие уголовного дела против Дональда Трампа по обвинению в неправильном обращении с секретными документами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Кроме того, вопрос законности назначения Смита в 2022 году генеральным прокурором Мерриком Гарландом, вероятно, попадет на рассмотрение в Верховный суд США.

Впрочем, апелляция Смита на решение суда, скорее всего, будет рассмотрена только после президентских выборов 5 ноября. Это свидетельствует, что Трамп не предстанет перед судом не ранее 2025 года.

"Закрытие дела отклоняется от единого вывода всех предыдущих судов, которые рассматривали вопрос о том, что генеральный прокурор по закону уполномочен назначать специального советника", - сообщил пресс-секретарь Смита Питер Карр.

Уголовные дела против Трампа

В 2022 году экс-президента США Дональда Трампа обвинили в деле о незаконном хранении сотен секретных правительственных документов в своем клубе Мар-а-Лаго во Флориде после того, как покинул Белый дом в январе 2021 года, и пытался скрыть их от правительственных чиновников, которые требовали их возвращения.

15 июля 2024 года Окружная судья штата Флорида Эйлин Кэннон постановила закрыть это дело против экс-президента. В решении отмечается, что спецпрокурор Джон Смит, который возглавляет обвинения, не имел полномочий для возбуждения дела против политика.

Если Дональда Трампа изберут президентом, он также может приказать своему генеральному прокурору закрыть это дело о незаконном хранении секретных документов.

Кроме того, Трамп в случае избрания, может приказать закрыть другое федеральное уголовное дело, находящееся на рассмотрении в Окружном суде Вашингтона, где спецпрокурор Смит также выступает в качестве специального адвоката. В нем политика обвиняют в многочисленных уголовных преступлениях, связанных с его попытками отменить свой проигрыш на выборах 2020 года президенту Джо Байдену.

Решение Кэннона о законности назначения Смита не является обязательным для судьи по делу округа Колумбия Тани Чуткан, но адвокаты Трампа, несомненно, будут ссылаться на него в новых попытках добиться отмены дела о вмешательстве в выборы.

Чуткан также все еще должна вынести решение по этому делу в свете драматического решения Верховного суда от 1 июля, который признал, что Трамп имеет вероятный уголовный иммунитет за официальные действия, которые он совершал на посту президента. Но уже понятно, как это решение повлияет на избирательное дело против него.

Добавим, что 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания, на Дональда Трампа было совершено покушение. Его жизни ничего не угрожает.

15 июля Трампа официально объявили кандидатом на президентских выборах от Республиканской партии.

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