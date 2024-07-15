У США закрили справу Трампа про секретні документи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Кеннон, призначена Трампом, постановила, що спецпрокурор Джон Сміт, який очолює звинувачення, не мав повноважень для порушення справи проти колишнього президента США.

При цьому, на думку судді, Сміта було призначено на свою посаду генпрокурором США Мерріком Гарландом незаконно.

Як зазначає Reuters, рішення Кеннон швидше за все оскаржать. Раніше американські суди вже неодноразово підтверджували право Мін'юсту США призначати спеціальних прокурорів для певних політично чутливих розслідувань.

Трамп вже заявив, що рішення Кеннон має стати "лише першим кроком", і закликав закрити всі чотири кримінальні справи проти нього.

"Давайте об'єднаємося, щоб покінчити з тим, щоб робити з нашої системи правосуддя зброю", - написав Трамп.