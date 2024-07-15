Офіційно. Трамп іде на вибори від республіканців: кого він вибрав віце-президентом

Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців. Також він вирішив, що у разі перемоги на виборах його віце-президентом стане сенатор Джей Ді Венс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Колишній президент США додав, що Венс під час передвиборчої кампанії "приділить пильну увагу американським робітникам та фермерам".

"Після довгих роздумів, а також враховуючи величезні таланти багатьох інших людей, я вирішив, що людина, яка найкраще підходить для того, щоб обійняти посаду віце-президента Сполучених Штатів, - це сенатор Джей Ді Венс із великого штату Огайо", - зазначив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Як пише видання, Трамп набрав достатню кількість голосів республіканців, щоб офіційно стати кандидатом від партії на президентських виборах.

Що відомо про Венса

Варто зауважити, що Джей Ді Венс спочатку був затятим противником Трампа і навіть порівнював його з німецьким диктатором Адольфом Гітлером. Але позиція Венса різко змінилася, це збіглося з початком його участі у передвиборчих перегонах у 2021 році, коли він балотувався на посаду сенатора.

Венс відомий своїми скандальними заявами на адресу України. Він неодноразово виступав проти постачання американської зброї українським воїнам для захисту від окупантів.

Також він закликав Білий дім визнати, що Україні доведеться віддати частину своїх територій росіянам.

Більш детально про Венса - у матеріалі РБК-Україна.

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