Спецпрокурор Мюллер допросил одного из социологов Трампа, - CNN

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Допрос состоялся еще в прошлом году, однако известно об этом стало лишь сейчас

Спецпрокурор США Роберт Мюллер допросил Тони Фабрицио - одного из социологов американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отметим, Фабрицио также был бизнес-партнером экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

"Спецпрокурор Роберт Мюллер в прошлом году допросил одного из социологов Дональда Трампа, который также является бывшим бизнес-партнером Пола Манафорта", - сообщает издание.

Указано, что прокуроры Мюллера допросили Тони Фабрицио в феврале 2018 года. Однако, об этой встрече стало известно только сейчас.

Также сообщается, что во время допроса социологу задавали вопросы относительно его работы по соцопросам в Украине вместо соцопросов для избирательной кампании Трампа.

Сам же Фабрицио отказался что-либо комментировать журналистам.

Как писало РБК-Украина ранее, у спецпрокурора Роберта Мюллера проверяют членов украинской делегации, которые присутствовали на торжественных мероприятиях, посвященных инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017 года. The New York Times со ссылкой на свои источники пишет, что на инаугурации и сопутствующих мероприятиях присутствовали около 12 украинских политиков и бизнесменов.

Напомним, в Вашингтоне, 4 января 2019 года, Федеральный окружной суд США продлил срок расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.

Добавим, Мюллер заявил, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт передавал данные соцопросов во время кампании 2016 года своему деловому партнеру Константину Килимнику. Он был руководителем киевского офиса компании Манафорта, его также подозревают в связях с разведкой РФ.