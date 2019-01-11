У Мюллера проверяют украинскую делегацию, присутствующую на инаугурации Трампа, - NYT

Фото: инаугурация президента Дональда Трампа (whitehouse.gov)

Проверки проходят в рамках расследования вмешательства РФ в американские выборы

Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера проверяют членов украинской делегации, которые присутствовали на торжественных мероприятиях, посвященных инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Так, мандат Мюллера дает ему право расследовать вмешательство Российской Федерации в президентские выборы 2016 года и особенно связи команды Трампа с Москвой по обвинению в сговоре.

По информации источников издания, на инаугурации и сопутствующих мероприятиях присутствовали около 12 украинских политиков и бизнесменов.

Как отмечает издание, "некоторые из них имеют пророссийские взгляды".

"Некоторые украинцы, приехавшие в Вашингтон на инаугурацию, или их союзники продвигали грандиозные сделки или "мирные" планы, которые соответствовали интересам России, в том числе через отмену санкций",- отмечает издание.

Следователи опрашивают свидетелей, чтобы выяснить, как члены украинской делегации попали на мероприятия, кто их приглашал, с кем они встречались и что обсуждали.

Также исследуется вопрос пожертвований на избирательную кампанию - не участвовал ли в них через подставных лиц кто-либо из украинских политиков и предпринимателей.​

Отметим, в Вашингтоне, 4 января 2019, Федеральный окружной суд США продлил срок расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.

Как заявил недавно спецпрокурор США Роберт Мюллер, экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт передавал данные соцопросов во время кампании 2016 года своему деловому партнеру Константину Килимнику. Он был руководителем киевского офиса компании Манафорта, его также подозревают в связям с российской разведкой.

Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп отказался отвечать на новые вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в американские выборы 2016 года.