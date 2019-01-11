Спецпрокурор Мюллер допитав одного з соціологів Трампа, - CNN

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Допит відбувся ще минулого року, однак відомо про це стало лише зараз

Спецпрокурор США Роберт Мюллер допитав Тоні Фабріціо - одного з соціологів американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Зазначимо, що Фабріціо також був бізнес-партнером екс-голови виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

"Спецпрокурор Роберт Мюллер минулого року допитав одного з соціологів Дональда Трампа, який також є колишнім бізнес-партнером Пола Манафорта", - повідомляє видання.

Вказано, що прокурори Мюллера допитали Тоні Фабріціо у лютому 2018 року. Однак, про цю зустріч стало відомо тільки зараз.

Також повідомляється, що під час допиту соціологу задавали питання щодо його роботи з соцопитуванням в Україні замість соцопитувань для виборчої кампанії Трампа.

Сам же Фабріціо відмовився будь-що коментувати журналістам.

Як писало РБК-Україна раніше, у спецпрокурора Роберта Мюллера перевіряють членів української делегації, які були присутні на урочистих заходах, присвячених інавгурації президента Дональда Трампа в січні 2017 року. The New York Times з посиланням на свої джерела пише, що на інавгурації і супутніх заходах були присутні близько 12 українських політиків і бізнесменів.

Нагадаємо, у Вашингтоні, 4 січня 2019, Федеральний окружний суд США продовжив термін розслідування можливого втручання РФ у президентські вибори США 2016 року.

Додамо, Мюллер заявив, що екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт передавав дані соцопитувань під час кампанії 2016 року своєму діловому партнерові Костянтину Килимник. Він був керівником київського офісу компанії Манафорта, його також підозрюють у зв'язках з розвідкою РФ.