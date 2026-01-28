СБУ показала удари по аеродромах Росії, збитки ворога - 1 млрд доларів (відео)

Українські спецпризначенці провели серію успішних атак по летовищах РФ. У результаті знищено та пошкоджено 15 бортів, що завдало ворогу збитків на понад 1 мільярд доларів та послабило удари по Україні.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на СБУ.
Спецпризначенці "Альфи" продемонстрували ефективність стратегії далекобійних ударів. Під вогневим ураженням опинилися 5 військових аеродромів на території Росії.
Ці об'єкти використовувалися окупантами для базування авіації, що тероризує українські міста КАБами та ракетами.
Знищені та пошкоджені 15 літаків. Серед них:
Крім того, ворог зазнав масштабних фінансових втрат: вартість втраченої техніки та пошкодженої інфраструктури перевищує 1 мільярд доларів.
Як зазначають в СБУ, також уражено місця зберігання боєкомплекту та паливно-мастильних матеріалів.
Завдяки цим атакам інтенсивність використання російської авіації на певних ділянках фронту помітно знизилася. Знищення бортів на аеродромах базування дозволяє діяти превентивно, не чекаючи, поки ворог підніметься у повітря для запуску ракет.
У СБУ наголошують, що кожен успішний "приліт" по російському летовищу - це врятовані життя українців та зруйновані плани ворога щодо нових масованих обстрілів.
Робота з демілітаризації аеродромів РФ триває в цілодобовому режимі.
Нагадаємо, протягом минулого року підрозділи СБУ успішно ліквідували 311 засобів протиповітряної оборони російських окупантів.
Ринкова вартість знищеної техніки перевищує 4 мільярди доларів.
Також окрім знищення техніки, бійці Центру спецоперацій "А" СБУ проводять системну роботу з ліквідації особового складу ворога по всій лінії бойового зіткнення.
Лише за останню половину грудня 2025 року зусиллями спецпризначенців було знищено понад 3,7 тисячі російських окупантів.