СБУ показала удары по аэродромам России, ущерб врагу - 1 млрд долларов (видео)

Удары вглубь вражеской территории

Спецназовцы "Альфы" продемонстрировали эффективность стратегии дальнобойных ударов. Под огневым поражением оказались 5 военных аэродромов на территории России.

Эти объекты использовались оккупантами для базирования авиации, которая терроризирует украинские города КАБами и ракетами.

Уничтожены и повреждены 15 самолетов. Среди них:

11 истребителей и бомбардировщиков: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МиГ-31;

3 вертолета: Ми-28, Ми-26, Ми-8;

1 транспортный самолет: Ан-26.

Кроме того, враг понес масштабные финансовые потери: стоимость утраченной техники и поврежденной инфраструктуры превышает 1 миллиард долларов.

Как отмечают в СБУ, также поражены места хранения боекомплекта и горюче-смазочных материалов.

Влияние на фронт и безопасность гражданских

Благодаря этим атакам интенсивность использования российской авиации на определенных участках фронта заметно снизилась. Уничтожение бортов на аэродромах базирования позволяет действовать превентивно, не дожидаясь, пока враг поднимется в воздух для запуска ракет.

В СБУ отмечают, что каждый успешный "прилет" по российскому аэропорту - это спасенные жизни украинцев и разрушенные планы врага относительно новых массированных обстрелов.

Работа по демилитаризации аэродромов РФ продолжается в круглосуточном режиме.