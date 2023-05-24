Спецпризначенці СБУ показали роботу дронів-камікадзе по техніці окупантів (відео)

Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки провели чергову серію ударів по техніці окупантів за допомогою дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби безпеки України.

Втрати Росії у війні в Україні за добу склали 400 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 204 760 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, техніку загарбників та 21 артилерійську систему .

СБУ зазначає, що "це лише невелика частина роботи наших воїнів" і "буде продовження".

"Тяжка броньована техніка, вантажівки з піхотою та боєприпасами, навіть ворожий безпілотник - спецпризначенці СБУ активно поповнюють перелік втрат росіян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські бійці за допомогою дрону-камікадзе "Пегас" знищили російський безпілотник на Бахмутському напрямку.

Також раніше ми писали, що ЗСУ за добу 23 травня знищили понад роту російських окупантів на Таврійському напрямку.

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