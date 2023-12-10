Спецпризначенці СБУ за два тижні знищили майже 500 росіян, показали роботу на фронті

Протягом останніх двох тижнів спецпризначенці СБУ знищили близько 500 російських терористів. Продемонстрували ювелірну роботу операторів дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"Спецпризначенці СБУ допомогли росіянам "параскінуть мазгамі". Цього разу в адвент-календарі гарних новин Служби безпеки України на грудень - ювелірна робота операторів ударних дронів Центру спецоперацій "А", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 грудня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 338 820 військових.

Зокрема на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували у тому ж числі 337 російських терористів. Зокрема знищили 9 одиниць військової техніки ворога.