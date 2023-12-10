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Спецпризначенці СБУ за два тижні знищили майже 500 росіян, показали роботу на фронті

Неділя 10 грудня 2023 12:48
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Спецпризначенці СБУ за два тижні знищили майже 500 росіян, показали роботу на фронті Фото: Спецпризначенці СБУ за два тижні знищили майже 500 росіян, показали роботу на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останніх двох тижнів спецпризначенці СБУ знищили близько 500 російських терористів. Продемонстрували ювелірну роботу операторів дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"Спецпризначенці СБУ допомогли росіянам "параскінуть мазгамі". Цього разу в адвент-календарі гарних новин Служби безпеки України на грудень - ювелірна робота операторів ударних дронів Центру спецоперацій "А", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 грудня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 338 820 військових.

Зокрема на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували у тому ж числі 337 російських терористів. Зокрема знищили 9 одиниць військової техніки ворога.

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