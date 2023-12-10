ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше 300 росіян та майже 10 одиниць техніки
Протягом минулої доби, 9 грудня, українські військові знищили ще 337 російських терористів на Таврійському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- завдав 6 авіаударів;
- провів 33 бойових зіткнення;
- здійснив 512 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
Сили оборони успішно відбили 19 атак окупантів східніше Новобахмутівки та в районах Авдіївки, Тоненького і Первомайського.
Мар'їнський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки - відбито 8 атак.
Шахтарський напрямок
Захисники відбили 2 атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області.
Запорізький напрямок
На Запоріжжі відбито 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного.
Досягнення наших військових
"На Мелітопольському напрямку, сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - пише пресслужба.
Зокрема ЗСУ знищили 9 одиниць військової техніки ворога, у тому ж числі:
- 5 ББМ;
- 1 артсистему.
"Також було знищено склад боєприпасів та 2 склади з пально-мастильними матеріалами. Ще 5 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додає пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 грудня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 338 820 військових.
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