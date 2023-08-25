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Спецпризначенці показали, як вибивали росіян на підступах до Роботиного

Ілюстративне фото: cпецпризначенці показали, як вибивали росіян на підступах до Роботиного (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Групи Сил Спеціальних операцій ЗСУ були одними із перших, хто вибивав російських окупантів на підступах до Роботиного Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

Зазначається, що наші військові працювали у вкрай непростих умовах: постійна робота російської артилерії, небо кишить ворожими безпілотниками, надзвичайно близький стрілецький контакт з ворогом, який намагався в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку.

У ССО додають, що відео демонструє лише невеликий фрагмент роботи наших бійців, які мали знищити ворога і вичавити його із позицій.

Значення Роботиного

23 серпня українські захисники увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Пізніше наші воїни підняли у Роботиному український прапор з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ після його звільнення, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сили спеціальних операційЗапорожская область