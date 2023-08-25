RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спецназовцы показали, как выбивали россиян на подступах к Работиному

Иллюстративное фото: cпецназначенцы показали, как выбивали россиян на подступах к Работино (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Группы Сил Специальных операций ВСУ были одними из первых, кто выбивал российских оккупантов на подступах к Работино Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

Отмечается, что наши военные работали в крайне непростых условиях: постоянная работа российской артиллерии, небо кишит вражескими беспилотниками, чрезвычайно близкий стрелковый контакт с врагом, который пытается любым способом удержать занимаемый им участок.

В ССО добавляют, что видео демонстрирует лишь небольшой фрагмент работы наших бойцов, которые должны были уничтожить врага и выжать его с позиций.

Значение Работино

23 августа украинские защитники вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

Позже наши воины подняли в Работино украинский флаг с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Больше о тактическом значении Работино и как может развиваться контрнаступление после его есвобождения, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Силы специальных операцийЗапорожская область