Спецпризначенці ГУР показали знищення російських радарів ППО в окупованому Криму

Російські комплекси

48Я6-К1 "Подлет" – це універсальна мобільна трикоординатна радіолокаційна станція (РЛС), розроблена Росією, яка призначена для виявлення повітряних цілей, зокрема на низьких висотах, у складних умовах зашумленості.

Її основне завдання – видавати цілевказівку для зенітно-ракетних комплексів, таких як С-300 та С-400. Станція має фазовану антенну решітку кругового огляду та включає антенний пост, кунг управління та пересувний електрогенератор, розташовані на окремих шасі КамАЗу.

"Небо-М" (інша назва 55Ж6М) - це мобільний радіолокаційний комплекс дальньої дії, призначений для виявлення аеродинамічних (літаки) та балістичних цілей (ракети) на середніх і великих висотах.

Комплекс є тридіапазонним, оскільки включає три окремі радіолокаційні модулі - в метровому, дециметровому та сантиметровому діапазонах частот. Цей комплекс перебуває на озброєнні Російської Федерації. У Москві стверджують, що це дозволяє виявляти навіть малопомітні та стелс-об'єкти.