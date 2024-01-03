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Окупанти розмістили у Севастополі радіолокаційний комплекс, партизани знайшли його (фото)

Севастополь, Середа 03 січня 2024 10:45
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Окупанти розмістили у Севастополі радіолокаційний комплекс, партизани знайшли його (фото) Фото: партизани виявили у Севастополі РЛС "Небо-М" (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники розмістили в окупованому Севастополі радіолокаційну станцію "Небо-М". Партизани виявили її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

Російський радіолокаційний комплекс виявили у Гагарінському районі Севастополя. Партизани припускають, що це може бути мобільний радіолокаційний комплекс для виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах 55Ж6М "Небо-М".

Як зазначається, цю станцію зазвичай застосовують для виявлення малих та малопомітних цілей.

Партизани вважають, що росіяни можуть використовувати РЛС "Небо-М" для захисту своїх військових та техніки від безпілотників.

Фото: партизани виявили у Севастополі РЛС "Небо-М" (t.me/atesh_ua)

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, 21 грудня у Керчі чули вибухи, а в районі Індустріального шосе помітили дим. Там знаходиться великий військово-промисловий завод "Альбатрос". За останніми даними, він був закинутий і не використовувався.

Також у ніч на 26 грудня українські Повітряні сили завдали ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", що знаходився в порту Феодосії.

Внаслідок удару корабель було знищено. Припускається, що на його борту були безпілотники "Шахед", через що вибух був надзвичайно потужним.

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