Спецназовцы ГУР показали уничтожение российских радаров ПВО в оккупированном Крыму

Спецназовцы украинской разведки поразили радиолокационные станции РФ в Крыму. Удары произошли во время движения вражеских модулей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны (ГУР).
Накануне Дня военной разведки Украины спецназовцы ГУР нанесли точные удары по двум дорогостоящим объектам системы противовоздушной обороны российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.
Уничтожены:
В частности, модуль радиолокации РЛМ-М был уничтожен прямо во время движения. Оккупанты как раз покидали позицию боевого дежурства, когда попали украинские дроны.
ГУР отметило, что удары осуществили мастера экипажей управления беспилотных систем Департамента активных действий.
День военной разведки Украины - праздничный день в честь военной разведки Минобороны, установленный указом президента Украины 7 сентября 2022 года. Отмечается ежегодно 7 сентября.
48Я6-К1 "Подлет" - это универсальная мобильная трехкоординатная радиолокационная станция (РЛС), разработанная Россией, которая предназначена для обнаружения воздушных целей, в том числе на низких высотах, в сложных условиях зашумленности.
Ее основная задача - выдавать целеуказание для зенитно-ракетных комплексов, таких как С-300 и С-400. Станция имеет фазированную антенную решетку кругового обзора и включает антенный пост, кунг управления и передвижной электрогенератор, расположенные на отдельных шасси КамАЗа.
"Небо-М" (другое название 55Ж6М) - это мобильный радиолокационный комплекс дальнего действия, предназначенный для обнаружения аэродинамических (самолеты) и баллистических целей (ракеты) на средних и больших высотах.
Комплекс является трехдиапазонным, поскольку включает три отдельных радиолокационных модуля - в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах частот. Этот комплекс находится на вооружении Российской Федерации. В Москве утверждают, что это позволяет обнаруживать даже малозаметные и стелс-объекты.