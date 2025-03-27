Українські дрони знищують російську ППО в Криму: ГУР показало відео

Українські розвідники за допомогою безпілотників атакують протиповітряну оборону росіян на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки у Facebook.

Як зазначили в ГУР, дрони спецпідрозділу Prymary продовжують бойову роботу в тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, розвідка показала відео, на якому безпілотники атакують ворожі дорогі радіолокаційні станції та командні пункти. Мова про: 48Я6-К1 "Підльот" - мобільна радіолокаційна станція малої та середньої дальності, призначена для виявлення повітряних цілей, зокрема низьколітаючих.

КП БРЛС РМ-10М1Е - командний пункт для роботи з бойовою радіолокаційною станцією, модифікація РМ-10М1Е використовується в системах ППО.

9С32 "Імбірь" - радіолокаційна станція підсвічування і наведення для ЗРК С-300В/С-300В4, служить для супроводу цілей і наведення ракет.

КП РЛС СТ-68 - командний пункт радіолокаційної станції СТ-68, яка використовується для виявлення повітряних цілей, зокрема з малою радіолокаційною помітністю.

39Н6 "Каста-2Е2" - радіолокаційна станція, призначена для виявлення повітряних цілей на низьких і гранично малих висотах. Також українські безпілотники вдарили по буксиру "Федор Урюпін" і "Камазу" окупантів.