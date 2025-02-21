Спецпредставник Трампа заявив, що після поїздки в РФ зав'язав "дружбу" з Путіним
Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що у нього виникла "дружба" з російським диктатором Володимиром Путіним. Минулого тижня він відвідував Москву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Віткофф, якого цитує Sky News.
Віткофф відвідав Москву минулого тижня, щоб забрати ув'язненого в Росії вчителя Марка Фогеля, якого засудили до 14 років колонії за нібито контрабанду наркотиків.
Спецпредставник президента США на інвестиційному форумі в Маямі заявив, що у нього зав'язалася дружба з Путіним під час поїздки.
"По-перше, я мав підтримку президента Трампа, що дуже важливо. По-друге, у нас дуже хороші відносини з саудівцями... Вони запевнили нас, що це реально... і для мене це стало вартим поїздки. І ми поїхали. І це була чудова поїздка. Я провів багато часу з президентом Путіним, розмовляв, розвивав дружбу, відносини з ним, і це призвело до того, що Марк сів у літак", - сказав Віткофф.
В інтерв'ю Sky News в кулуарах інвестиційної конференції Віткофф заявив, що погоджується з критикою Трампа у бік президента України Володимира Зеленського.
"Я думаю, що я згоден з президентом Трампом, у нього дуже гостре відчуття того, що необхідно зробити для створення тривалого миру між Росією та Україною", - додав він.
Роль Віткоффа у переговорах
Раніше спецпредставник США Кіт Келлог пояснив, що США працюють у двох напрямках стосовно врегулювання війни. Він зазначив, що у переговорах відповідає за контакти з Україною та Європою. Натомість його колега Стів Віткофф відповідає за російський напрямок.
Як відомо, Віткофф брав участь у переговорах між представниками США та Росії у Саудівській Аравії 18 лютого.
Що відомо про переговори та які результати зустрічі - у матеріалі РБК-Україна.
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