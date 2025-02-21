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Спецпредставитель Трампа заявил, что после поездки в РФ завязал "дружбу" с Путиным

Майами, Пятница 21 февраля 2025 10:18
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Спецпредставитель Трампа заявил, что после поездки в РФ завязал "дружбу" с Путиным Фото: спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф заявил, что у него возникла "дружба" с российским диктатором Владимиром Путиным. На прошлой неделе он посещал Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уиткофф, которого цитирует Sky News.

Виткофф посетил Москву на прошлой неделе, чтобы забрать заключенного в России учителя Марка Фогеля, которого приговорили к 14 годам колонии за якобы контрабанду наркотиков.

Спецпредставитель президента США на инвестиционном форуме в Майами заявил, что у него завязалась дружба с Путиным во время поездки.

"Во-первых, я имел поддержку президента Трампа, что очень важно. Во-вторых, у нас очень хорошие отношения с саудовцами... Они заверили нас, что это реально... и для меня это стало достойным поездки. И мы поехали. И это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривал, развивал дружбу, отношения с ним, и это привело к тому, что Марк сел в самолет", - сказал Виткофф.

В интервью Sky News в кулуарах инвестиционной конференции Виткофф заявил, что согласен с критикой Трампа в сторону президента Украины Владимира Зеленского.

"Я думаю, что я согласен с президентом Трампом, у него очень острое ощущение того, что необходимо сделать для создания прочного мира между Россией и Украиной", - добавил он.

Роль Виткоффа в переговорах

Ранее спецпредставитель США Кит Келлог объяснил, что США работают в двух направлениях по урегулированию войны. Он отметил, что в переговорах отвечает за контакты с Украиной и Европой. Его коллега Стив Виткофф отвечает за российское направление.

Как известно, Виткофф участвовал в переговорах между представителями США и России в Саудовской Аравии 18 февраля.

Что известно о переговорах и какие результаты встречи - в материале РБК-Украина.

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