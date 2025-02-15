Келлог пояснив роль спецпредставника Віткоффа у переговорах щодо України

Спецпредставник президента США Кіт Келлог у переговорах щодо України відповідатиме за контакти з Україною та Європою. Спецпредставник Стів Віткофф - за контакти з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Келлога на Українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

Він пояснив, що з боку США є одночасно два напрямки для роботи - контакти з Україною та Росією. За двома напрямками будуть працювати окремі перемовники.

"У нас представник Віткофф задіяний, бо відповідає за російський напрямок. Я відповідаю - за український та європейський. Ми це робимо для швидкості, бо питання - коли це закінчиться. Я живу за часом Трампа - він просить сьогодні, а завтра запитує, чому ще не зроблено", - сказав Келлог.

Нагадаємо, що цього тижня спецпредставник президента США щодо Близького Сходу Стів Віткофф відвідав Москву. Він забрав ув'язненого в Росії вчителя Марка Фогеля, якого засудили до 14 років колонії за нібито контрабанду наркотиків.

США своєю чергою повернули Росії кіберзлочинця Олександра Винника.

Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнення Фогеля може бути "початок відносин", які покладуть край війні в Україні.