UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спецпредставник США з відбудови України вперше прибула до Києва

Фото: посол США в Україні Бріджіт Брінк та спецпредставник Штатів з відбудови України Пенні Пріцкер у Києві (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Володимир Костирін

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки (США) із питань економічної відбудови України Пенні Пріцкер у понеділок 16 жовтня прибула до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) посла США в Україні Бріджіт Брінк.

Дипломат опублікувала в мережі спільне фото із Пріцкер на київському залізничному вокзалі.

"Дуже тепло вітаємо повернення до Києва, держсекретар Прітцкер! - підписала вона знімок.

Перший візит Пріцкер у якості спецпредставниці США

Зазначимо, що нинішній візит до столиці України став для Пріцкер першим від часу її призначення 14 вересня на посаду спецпредставника Штатів із відбудови України.

Разом з тим, американський чиновник уже зустрічався раніше із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переговорив із Пріцкер, і в ході бесіди сторони обговорили залучення американського бізнесу до відбудови України.

Раніше американська спецпредставниця зазначила, що приватні компанії США хотіли б розпочати інвестиції в Україну, але для цього наша країна має провести реформи у сфері підзвітності та прозорості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСполучені Штати Америки