Шмигаль обговорив із спецпредставником США з відновлення потреби України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переговорив зі Спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Вони обговорили залучення американського бізнесу до відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра.

"Поінформував про наше бачення відновлення країни й озвучив потреби по кожному з пріоритетів rapid recovery: енергетика, розмінування, відновлення житла, критичної інфраструктури й економіки", - повідомив прем'єр.

Під час розмови він також подякував USAID за спільні програми підтримки бізнесу, які сприяють створенню нових робочих місць в Україні.

Шмигаль повідомив, що Україна співпрацює зі Світовим банком над потребами для післявоєнного відновлення, та наголосив, що заплатити за завдані збитки має агресор. Ключовим інструментом для цього, за словами прем'єра, є конфіскація заморожених російських активів для відновлення України.

"Проговорили розширення коридорів солідарності та страхування воєнних ризиків. Рухаємося вперед у реформах на шляху до ЄС і НАТО та в діждиталізації. Окремо звернув увагу на ветеранську політику й інтеграцію військових у соціально-економічне життя країни", - додав він.

Конфіскація активів РФ

Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України. Йдеться майже про 500 млн доларів.

Серед іншого, Bloomberg повідомляє, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центробанку.

Про те, як українська влада хоче отримати закордонні активи РФ, на що їх планується витратити і чи готові партнери конфіскувати російські гроші і передати їх Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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