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Спецпредставитель США по восстановлению Украины впервые прибыла в Киев

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк и спецпредставитель Штатов по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер в Киеве (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Владимир Костырин

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам экономического восстановления Пенни Прицкер в понедельник 16 октября прибыла в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) посла США в Украине Бриджит Бринк.

Дипломат опубликовала в сети совместное фото с Прицкер на киевском железнодорожном вокзале.

"Очень тепло приветствуем возвращение в Киев, госсекретарь Притцкер! - подписала она снимок.

Первый визит Прицкер в качестве спецпредставителя США

Отметим, что нынешний визит в столицу Украины стал для Прицкер первым со времени ее назначения 14 сентября на должность спецпредставителя Штатов по вопросам экономического восстановления Украины.

Вместе с тем, американский чиновник уже встречалась ранее с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

В конце сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль переговорил с Прицкер, и в ходе беседы стороны обсудили привлечение американского бизнеса к восстановлению Украины.

Ранее американский спецпредставитель отметила, что частные компании США хотели бы начать инвестиции в Украину, но для этого наша страна должна провести реформы в области подотчетности и прозрачности.

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КиевСоединенные Штаты Америки