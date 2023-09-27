Американські компанії хочуть інвестувати в Україну, але є умова, - спецпредставник США

Американські приватні компанії хотіли б розпочати інвестиції в Україну, але для цього наша країна має провести реформи у галузі підзвітності та прозорості.

Про це заявила спеціальний представник США з питань відновлення економіки України Пенні Пріцкер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ключовим завданням є забезпечення того, щоб відновлення відбувалося відповідно до кращих міжнародних практик, і це включає реформи, що забезпечують прозорість і підзвітність. Таким чином, реформи та відновлення йдуть рука об руку", - підкреслила Пріцкер.

За її словами, потенціал України надзвичайно великий, оскільки наша країна має величезні можливості у сільському господарстві, енергетиці, металургії та гірничодобувній промисловості, видобутку найважливіших корисних копалин та цілій низці інших галузей.

"Але для того, щоб реалізувати цей потенціал, необхідно провести попередню роботу, яка може успішно продовжуватись вже зараз, і український уряд готовий прийняти цей виклик", - додала спецпредставник.

Вона уточнила, що за 13 днів зустрілася з представниками 30 приватних компаній, які хочуть взяти участь у відновленні України.

"Всі бачать можливості, і мене справді надихає інтерес приватного сектора до спроб розібратися з цим. Це потребує зміни законодавства України. Це потребує певного партнерства уряду з приватним сектором, а потім -- функціонування приватного сектору", - сказала вона.

Як зазначила Пріцкер, Україні необхідно не лише вистояти у військовому конфлікті, а й процвітати економічно.

Призначення Прицкер

Нагадаємо, 14 вересня президент США Джо Байден призначив Пенні Пріцкер на посаду спеціального представника США з питань економічного відновлення України.

Глава американської держави наголошував тоді, що Пріцкер спрямовуватиме зусилля його країни на допомогу у відновленні української економіки.