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Спецпредставник Китаю відвідає Глобальний Південь, говоритиме про війну в Україні

П'ятниця 26 липня 2024 15:55
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Спецпредставник Китаю відвідає Глобальний Південь, говоритиме про війну в Україні Фото: Лі Хуей, спеціальний представник Китаю у справах Євразії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей найближчими днями відвідає Бразилію, Південну Африку та Індонезії, щоб обговорити питання повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін під час брифінгу, яку цитує відомство.

Як розповіла речниця МЗС, турне Хуея розпочнеться 28 липня.

Спецпредставник Китаю, в рамках четвертого раунду човникової дипломатії щодо повномасштабної війни в Україні, обговорить з членами "Глобального Півдня" поточну ситуацію, а також шляхи деескалації з метою відновлення мирних переговорів.

Турне спецпредставника

Перше турне Хуей здійснив ще весною 2023 року. Тоді ж він відвідав низку країн, серед яких Україна, Польща, Німеччина, Франція та Росії, для обговорення мирного врегулювання війни в Україні.

Під час візиту до Києва спецпредставник провів зустрічі з високопосадовцями, зокрема з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також варто додати й те, що нещодавно Кулеба здійснив візит до Китаю.

За словами президента Володимира Зеленського, в результаті переговорів, Київ отримав чіткий сигнал від Пекіну щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.

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