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Спецпредставитель Китая посетит Глобальный Юг, будет говорить о войне в Украине

Пятница 26 июля 2024 15:55
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Спецпредставитель Китая посетит Глобальный Юг, будет говорить о войне в Украине Фото: Ли Хуэй, специальный представитель Китая по делам Евразии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ближайшие дни посетит Бразилию, Южную Африку и Индонезию, чтобы обсудить вопрос полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин во время брифинга, которую цитирует ведомство.

Как рассказала пресс-секретарь МИД, турне Хуэя начнется 28 июля.

Спецпредставитель Китая, в рамках четвертого раунда челночной дипломатии по полномасштабной войне в Украине, обсудит с членами "Глобального Юга" текущую ситуацию, а также пути деэскалации с целью возобновления мирных переговоров.

Турне спецпредставителя

Первое турне Хуэй совершил еще весной 2023 года. Тогда же он посетил ряд стран, среди которых Украина, Польша, Германия, Франция и Россия, для обсуждения мирного урегулирования войны в Украине.

Во время визита в Киев спецпредставитель провел встречи с высокопоставленными чиновниками, в частности с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также стоит добавить и то, что недавно Кулеба совершил визит в Китай.

По словам президента Владимира Зеленского, в результате переговоров Киев получил четкий сигнал от Пекина о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Российская Федерация Китай Война в Украине
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