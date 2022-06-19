UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Ирпень и Бучу

Фото: Имон Гилмор, спецпредставитель ЕС по правам человека (flickr.com/labourparty)
Автор: Елизавета Драбкина

Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор посетил Ирпень и Бучу, чтобы ознакомиться с последствиями захватнических действий России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Специальный представитель ЕС по правам человека вместе с руководителем полиции Киевской области Андреем Небитовым посетили разрушенный Ирпенский отдел полиции, Романовский мост и повреждены во время обстрелов оккупантов объекты гражданской инфраструктуры города, а также "братскую могилу" в Буче.

Во время рабочей поездки Гилмор и Небитов обсудили расследование военных преступлений России в Киевской области, нарушения международного гуманитарного права, а также помощь пострадавшим от агрессии захватчиков.

"Для меня честь встретиться сегодня с представителями Национальной полиции Украины. Весь мир был шокирован российской агрессией в Украине, жестокостью этих преступлений и Европейский союз сейчас поддерживает Украину. Мы приложим все усилия, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности. Украина - часть европейской семьи. Украина принадлежит к Евросоюзу", - сказал Гилмор.

Напомним, Имон Гилмор прибыл в Киев с рабочим визитом 19 июня.

Кроме того, 16 июня в Украину приезжали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзБучаИрпеньВизит в Украину