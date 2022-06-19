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В Киев прибыл спецпредставитель ЕС по правам человека

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Киев, Воскресенье 19 июня 2022 14:33
В Киев прибыл спецпредставитель ЕС по правам человека Фото: спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор (flickr.com/labourparty)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 19 июня, в Киев с рабочим визитом прибыл специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор. Он намерен продемонстрировать солидарность ЕС с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представительства ЕС в Украине в Twitter.

"В начале российской агрессии я встретился с беженцами на польской границе, сейчас я совершаю путешествие их путем в обратном направлении, чтобы своими глазами увидеть, как российская агрессия нарушает права человека, пообщаться с обычными людьми и представителями власти", - сказал Гилмор по прибытию в украинскую столицу.

Напомним, 17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приезжал в Киев с необъявленным визитом.

Кроме того, 16 июня Украину посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, президент Румынии Клаус Йоханнис.

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