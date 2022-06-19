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Спецпредставник ЄС із прав людини відвідав Ірпінь та Бучу

Фото: Імон Гілмор, спецпредставник ЄС із прав людини (flickr.com/labourparty)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор відвідав Ірпінь та Бучу, аби ознайомитись з наслідками загарбницьких дій Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Спеціальний представник ЄС з прав людини разом з керівником поліції Київської області Андрієм Нєбитовим відвідали зруйнований Ірпінський відділ поліції, Романівський міст та пошкоджені під час обстрілів окупантів об’єкти цивільної інфраструктури міста, а також "братську могилу" в Бучі.

Під час робочої поїдки Гілмор і Нєбитов обговорили розслідування воєнних злочинів Росії в Київській області, порушення міжнародного гуманітарного права, а також допомогу постраждалим від агресії загарбників.

"Для мене честь зустрітись сьогодні з представниками Національної поліції України. Увесь світ був шокований російською агресією в Україні, жорстокістю цих злочинів і Європейський союз нині підтримує Україну. Ми докладемо усіх зусиль, аби винні у цих злочинах були притягнуті до відповідальності. Україна – частина європейської родини. Україна належить до Євросоюзу", - сказав Гілмор.

Нагадаємо, Імон Гілмор прибув до Києва з робочим візитом 19 червня.

Крім того, 16 червня в Україну приїжджали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс.

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