Спецпосланець Папи Римського по Україні прибув до Москви: названо мету візиту

Місія Дзуппі

Варто зауважити, що торік Папа Римський доручив кардиналові Маттео Дзуппі завдання провести місію, яка "могла б сприяти ослабленню напруженості у війні в Україні".

У рамках своєї місії Дзуппі, зокрема, відвідував Київ у червні 2023 року. Тоді він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі сторони обговорили українську формулу миру.

При цьому Дзуппі в серпні минулого року наголошував, що Євросоюз робить "надто мало", щоб війна Росії проти України завершилася. За його словами, блок має підтримувати мирні ініціативи.

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