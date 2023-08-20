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Посланник Папи Римського щодо України: ЄС робить надто мало для завершення війни

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Неділя 20 серпня 2023 19:14
Посланник Папи Римського щодо України: ЄС робить надто мало для завершення війни Фото: посланник Папи Римського з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Посланець Папи Римського з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі піддав критиці Євросоюз. Він закликає докласти більше зусиль для припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"ЄС робить занадто мало, він повинен робити набагато більше. ЄС має всіляко підтримувати мирні ініціативи", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що мир не може бути досягнутий за допомогою зброї, але за допомогою діалогу.

Миротворчі "ініціативи" Ватикану

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Папа Римський зайняв неоднозначну позицію. Він намагався уявити себе миротворцем і закликав до миру, причому нічого не кажучи про вину РФ.

У травні Зеленський зустрічався з Папою Римським і заявив, що Україні не потрібні посередники у війні. Натомість слід розробити план дій щодо справедливого світу в Україні.

Після цього Папа Римський Франциск доручив Зуппі провести миротворчу місію, "щоб спробувати допомогти покінчити з війною в Україні". Кардинал приїхав до Києва, де зустрівся із президентом. Вони обговорили українську формулу світу.

Нещодавно Зуппі повідомив, що він працює над механізмом повернення дітей до України.

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