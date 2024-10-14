Спецпосланник Папы Римского по Украине прибыл в Москву: названа цель визита

Миссия Зуппи

Стоит заметить, что в прошлом году Папа Римский поручил кардиналу Маттео Зуппи задачу провести миссию, которая "могла бы способствовать ослаблению напряженности в войне в Украине".

В рамках своей миссии Зуппи, в частности, посещал Киев в июне 2023 года. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи стороны обсудили украинскую формулу мира.

При этом Зуппи в августе прошлого года подчеркивал, что Евросоюз делает "слишком мало", чтобы война России против Украины завершилась. По его словам, блок должен поддерживать мирные инициативы.

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