Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Спецпосланець Трампа приїхав у Мінськ до Лукашенка: що обговорюють

11:12 19.03.2026 Чт
2 хв
Зустріч проводять у Палаці Незалежності
aimg Ірина Глухова
Фото: спецпосланець Трампа приїхав у Мінськ до Лукашенка (t.me/s/pul_1)

Сьогодні, 19 березня, спецпредставник президента США Джон Коул прибув із візитом до Мінська, де зустрівся з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський провладний ресурс "Пул Першого".

"У Палаці Незалежності відбуваються білорусько-американські переговори. Зараз (Лукашенко - ред.) приймає представників команди Дональда Трампа. Делегацію очолює спеціальний посланець США в Білорусі Джон Коул", - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць поки що не надали, проте на початку сьогоднішньої зустрічі Лукашенко окреслив основні теми для обговорення.

За його словами, переговори мають "всебічний характер і охоплюють широкий спектр двосторонніх питань".

Серед них - нормалізація роботи дипломатичних місій, перспективи економічної співпраці та делікатне для Заходу питання звільнення політичних в’язнів.

При цьому диктатор сказав, що в білоруському законодавстві немає поняття "політичний в’язень".

Попередній візит Коула до Мінська

Спецпосланець США Джон Коул був призначений на цю посаду у листопаді 2025 року.

Відтоді він провів кілька раундів білорусько-американських переговорів, кілька разів зустрічавшись із диктатором Олександром Лукашенком, останній раз - у середині грудня 2025 року.

За цей час він вже сприяв звільненню близько 100 заручників, включно з політв’язнями.

Минулі зустрічі Коула-Лукашенка також закінчувалися домовленостями про звільнення ув’язнених та обговорення економічних питань.

У грудні 2025 року за підсумками переговорів у Білорусі Джон Коул сказав, що диктатор Лукашенко нібито дає "корисні поради" Дональду Трампу та його адміністрації щодо війни в Україні.

