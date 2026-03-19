Спецпосланець Трампа приїхав у Мінськ до Лукашенка: що обговорюють

Сьогодні, 19 березня, спецпредставник президента США Джон Коул прибув із візитом до Мінська, де зустрівся з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський провладний ресурс "Пул Першого".
"У Палаці Незалежності відбуваються білорусько-американські переговори. Зараз (Лукашенко - ред.) приймає представників команди Дональда Трампа. Делегацію очолює спеціальний посланець США в Білорусі Джон Коул", - йдеться у повідомленні.
Інших подробиць поки що не надали, проте на початку сьогоднішньої зустрічі Лукашенко окреслив основні теми для обговорення.
За його словами, переговори мають "всебічний характер і охоплюють широкий спектр двосторонніх питань".
Серед них - нормалізація роботи дипломатичних місій, перспективи економічної співпраці та делікатне для Заходу питання звільнення політичних в’язнів.
При цьому диктатор сказав, що в білоруському законодавстві немає поняття "політичний в’язень".
Спецпосланець США Джон Коул був призначений на цю посаду у листопаді 2025 року.
Відтоді він провів кілька раундів білорусько-американських переговорів, кілька разів зустрічавшись із диктатором Олександром Лукашенком, останній раз - у середині грудня 2025 року.
За цей час він вже сприяв звільненню близько 100 заручників, включно з політв’язнями.
Минулі зустрічі Коула-Лукашенка також закінчувалися домовленостями про звільнення ув’язнених та обговорення економічних питань.
У грудні 2025 року за підсумками переговорів у Білорусі Джон Коул сказав, що диктатор Лукашенко нібито дає "корисні поради" Дональду Трампу та його адміністрації щодо війни в Україні.